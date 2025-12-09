Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Хромые». Константин Генич ответил, являются ли «Спартак» и «Динамо» середняками

«Хромые». Константин Генич ответил, являются ли «Спартак» и «Динамо» середняками
Известный футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, являются ли, по его мнению, московские «Спартак» и «Динамо» командами-середняками. В матче 18-го тура красно-белые сыграли вничью с бело-голубыми со счётом 1:1.

Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

— Давление на игроков чувствовалось...
— Давление, да. И видно, что и те, и другие хромые. Вот прям хромые. Особенно на контрасте того, что показал матч лидеров («Краснодар» — ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»).

— Середняки сейчас в РПЛ?
— Ну «Динамо» 10-е! 10-е место!

— Не, я имею в виду по ощущениями твоим.
— По ощущениям, конечно, и те, и другие, как мы любим говорить, не играют в силу своего потенциала, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

