«Хромые». Константин Генич ответил, являются ли «Спартак» и «Динамо» середняками

Известный футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, являются ли, по его мнению, московские «Спартак» и «Динамо» командами-середняками. В матче 18-го тура красно-белые сыграли вничью с бело-голубыми со счётом 1:1.

— Давление на игроков чувствовалось...

— Давление, да. И видно, что и те, и другие хромые. Вот прям хромые. Особенно на контрасте того, что показал матч лидеров («Краснодар» — ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»).

— Середняки сейчас в РПЛ?

— Ну «Динамо» 10-е! 10-е место!

— Не, я имею в виду по ощущениями твоим.

— По ощущениям, конечно, и те, и другие, как мы любим говорить, не играют в силу своего потенциала, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».