Мохамед Салах опубликовал пост в соцсетях на фоне конфликта с Арне Слотом

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в социальных сетях на фоне конфликта с главным тренером «красных» Арне Слотом. Футболист выложил фотографию из тренажёрного зала на базе «Ливерпуля» в Киркби.

Фото: Аккаунт Салаха в социальных сетях

После матча 15-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лидсом» (3:3) Салах выступил с эмоциональной речью, обвинив среди прочего Слота и мерсисайдский клуб в неуважении. Сам Мохамед участия в этой встрече не принимал. Египтянин наблюдал за происходящим на поле со скамейки запасных. В итоге Салаха не включили в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером».

Мохамед выступает за мерсисайдцев с лета 2017-го. Вместе с «красными» вингер выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и другие трофеи.