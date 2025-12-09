Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах опубликовал пост в соцсетях на фоне конфликта с Арне Слотом

Мохамед Салах опубликовал пост в соцсетях на фоне конфликта с Арне Слотом
Комментарии

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в социальных сетях на фоне конфликта с главным тренером «красных» Арне Слотом. Футболист выложил фотографию из тренажёрного зала на базе «Ливерпуля» в Киркби.

Фото: Аккаунт Салаха в социальных сетях

После матча 15-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лидсом» (3:3) Салах выступил с эмоциональной речью, обвинив среди прочего Слота и мерсисайдский клуб в неуважении. Сам Мохамед участия в этой встрече не принимал. Египтянин наблюдал за происходящим на поле со скамейки запасных. В итоге Салаха не включили в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером».

Мохамед выступает за мерсисайдцев с лета 2017-го. Вместе с «красными» вингер выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и другие трофеи.

Материалы по теме
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android