Источник: Мбаппе пропустит матч «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не поможет своей команде в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» из-за проблем с ногой. Об этом сообщил журналист Хави Эрраес.
Ранее в испанских СМИ появлялись новости, что матч с «Манчестер Сити» может стать определяющим для главного тренера «Реала» Хаби Алонсо.
Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт завтра, 10 октября. Встречу примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит француз Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
