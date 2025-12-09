Илья Забарный — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком» Бильбао
Поделиться
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный попал в заявку парижан на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» Бильбао. В состав команды также вошли Дезире Дуэ и Нуну Мендеш, которые вернулись после травм. Ранее сообщалось, что основной вратарь «ПСЖ» в лице Люка Шевалье и Усман Дембеле не смогут сыграть с испанской командой из-за полученных ранее повреждений. Место в воротах парижан во второй встрече подряд займёт российский голкипер Матвей Сафонов.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Игра «Атлетик» — «ПСЖ» состоится в среду, 10 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:05 мск.
После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов УЕФА французский клуб занимает второе место с 12 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 декабря 2025
-
16:27
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:08
-
16:07
-
16:06
-
16:05
-
15:53
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:51
-
14:40
-
14:40
-
14:38
-
14:32
-
14:30
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:17
-
14:09
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:41
-
13:17
-
13:14