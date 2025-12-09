Илья Забарный — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком» Бильбао

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный попал в заявку парижан на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» Бильбао. В состав команды также вошли Дезире Дуэ и Нуну Мендеш, которые вернулись после травм. Ранее сообщалось, что основной вратарь «ПСЖ» в лице Люка Шевалье и Усман Дембеле не смогут сыграть с испанской командой из-за полученных ранее повреждений. Место в воротах парижан во второй встрече подряд займёт российский голкипер Матвей Сафонов.

Игра «Атлетик» — «ПСЖ» состоится в среду, 10 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:05 мск.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов УЕФА французский клуб занимает второе место с 12 очками.