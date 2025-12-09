Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Лукаку провёл первую тренировку за четыре месяца

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку вернулся к тренировкам с командой впервые за четыре месяца. Об этом в социальных сетях сообщает SkySport.

В данный момент бельгиец восстанавливается после травмы, полученной 14 августа в товарищеском матче с «Олимпиакосом» (2:1). В нём игрок серьёзно повредил прямую мышцу левого бедра.

Лукаку выступает за «Наполи» с 2024 года, его контрактное соглашение рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне он забил 14 голов и отдал 11 голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что нападающий может вернуться на поле 18 декабря в полуфинале Суперкубка Италии между «Наполи» и «Миланом».

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
«Наполи» не проиграл ни разу дома в Серии А в календарном 2025 году
