Лукаку провёл первую тренировку за четыре месяца
Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку вернулся к тренировкам с командой впервые за четыре месяца. Об этом в социальных сетях сообщает SkySport.
В данный момент бельгиец восстанавливается после травмы, полученной 14 августа в товарищеском матче с «Олимпиакосом» (2:1). В нём игрок серьёзно повредил прямую мышцу левого бедра.
Лукаку выступает за «Наполи» с 2024 года, его контрактное соглашение рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне он забил 14 голов и отдал 11 голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что нападающий может вернуться на поле 18 декабря в полуфинале Суперкубка Италии между «Наполи» и «Миланом».
Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
