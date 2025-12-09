Скидки
Шавло: как можно было отдать Пруцева в «Локомотив»? В «Спартаке» он был одним из лучших

Шавло: как можно было отдать Пруцева в «Локомотив»? В «Спартаке» он был одним из лучших


Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о выступлениях хавбека красно-белых Данила Пруцева за «Локомотив» на правах аренды. В августе 2025 года футболист перешёл в стан железнодорожников на правах аренды без права выкупа.

«Пруцев добавился к «Локомотиву». Вот тут я не понял, почему отдали одного из лучших в «Спартаке». Он где-то обижен, что мало играл. Как можно отдать российского игрока, который был одним из лучших? В РПЛ он лучший по пробегу, соединяет оборону с атакой. Пруцев забивал в «Спартаке», в «Локомотиве» тоже забивает. Он достойный игрок. Его обязательно надо возвращать. Он на долгие годы закроет позицию в «Спартаке», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Спартак» продлил контракт с 25-летним Данилом Пруцевым до лета 2028 года.


