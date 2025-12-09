Быстров: «Спартак» должен был такое «Динамо» уничтожать, Романов прибил команду заменами

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 18-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо». Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
«Спартак» должен был побеждать. Он должен был вот такое «Динамо» уничтожать. Добивать. Почему «Спартак» вышел другим на второй тайм? Потому что, видимо, в голове уже сидело, что, ага, сейчас у меня билетик, через три часа на самолётик, там Мальдивы, зажгу! Ну это было видно, понимаешь?
Романов не справился, на второй тайм команду не настроил, получается. И своими заменами прибил ещё. Получается так. Выиграли бы 2:0 или 3:0, сказали бы, что молодец. А так, ну, к сожалению», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
