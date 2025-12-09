Орельен Тчуамени поддержал Хаби Алонсо перед матчем с «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поддержал главного тренера команды Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что судьба испанца в клубе будет зависеть от результата матча между «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы все в одной лодке. Если хотим победить, нам нужно бороться. Вместе с тренером, вместе с командой. Мы на поле, нам нужно действовать лучше. Завтра будет хорошая возможность всё перевернуть», – приводит слова игрока Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Сам Алонсо заявил, что в «Реале» все убеждены в своей победе. Матч состоится завтра, 10 декабря, и начнётся в 23:00 мск.