Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Спорить не о чем». Генич — об удалении защитника ЦСКА Мойзеса в матче с «Краснодаром»

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал удаление защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:3). Бразилец получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 68-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Вот за эту стычку ему (Черникову. — Прим. «Чемпионата») надо было давать жёлтую. Ему и Мойзесу. И всё. Это уже проблема Мойзеса, это он отреагировал, встал и пошёл к Черникову и толкнул его. А дальше эта карточка [вторая жёлтая]…

Я думаю, что Левников в голове держал, ну, здесь рука летит в голову. Здесь даже спорить не о чем, хотя я и понимаю болельщиков ЦСКА», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Судьи опять обосрались». Владимир Быстров — о главном в 18-м туре РПЛ
