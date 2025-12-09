«Спорить не о чем». Генич — об удалении защитника ЦСКА Мойзеса в матче с «Краснодаром»

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал удаление защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:3). Бразилец получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 68-й минуте встречи.

«Вот за эту стычку ему (Черникову. — Прим. «Чемпионата») надо было давать жёлтую. Ему и Мойзесу. И всё. Это уже проблема Мойзеса, это он отреагировал, встал и пошёл к Черникову и толкнул его. А дальше эта карточка [вторая жёлтая]…

Я думаю, что Левников в голове держал, ну, здесь рука летит в голову. Здесь даже спорить не о чем, хотя я и понимаю болельщиков ЦСКА», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».