Главная Футбол Новости

Мамаду Майга: чёрная полоса, с которой столкнулись в первой половине сезона, закончилась

После матча 18-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо», капитан «Пари НН» Мамаду Майга прокомментировал последние успехи клуба.

– Ожидал, что будет настолько сложно?
– Знали, что будет нелегко. В Махачкале всегда так – даже командам из верхней части турнирной таблицы было здесь непросто. «Динамо» действовало за счёт длинных передач. Было сложно, но хорошо, что справились.

– В последних шести матчах «Пари НН» набрал восемь очков, взяв ещё две ничьи, кроме побед. Получается, команда нащупывает игру, которую ждали?
– Думаю, постепенно чёрная полоса, с которой мы столкнулись в первой половине сезона, закончилась. Все помнят, мы показывали неплохую игру, но победить никак не удавалось. Сейчас это изменили, но останавливаться нельзя. Нужно продолжать в том же духе, каждый следующий матч будет для нас как финал.

– Как в целом оценишь первую часть сезона?
– В «Пари НН» я уже третий год, и никогда до этого команда не была на последнем месте. Хорошо, что мы поднялись в зону стыков, это плюс. Начало сезона получилось очень сложным, не было побед. На мой взгляд, во многих матчах мы играли на равных, но свои моменты не реализовывали, а у соперника один момент – и гол, как это было с «Акроном». Или бывало, что нам ставили сомнительные пенальти. Рад, что перед зимней паузой мы набрали шесть очков. Считаю, провели хорошую работу и заслужили это, — сообщил Мамаду в интервью пресс-службе клуба.

После 18 туров Мир РПЛ нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице с 14 очками.


