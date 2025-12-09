Скидки
23:00 Мск
«Готов ко всему». Хаби Алонсо ответил на вопрос о своей ситуации в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о своём положении в команде в преддверии матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Мы команда, мы все в одной лодке. Когда ты тренер «Реала», должен быть готовым ко всему. Очень хочу переломить ситуацию, это очевидно. Всё, на чём мы сейчас сосредоточены, это матч с «Манчестер Сити». В футболе всё может быстро измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Поддерживает ли меня команда? Да», — приводит слова Алонсо известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Гвардиола, только не чуди! Или последний матч Хаби Алонсо с «Реалом»
