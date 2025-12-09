Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Шавло: мы ищем игроков за границей, а Воробьёв пришёл в «Локо» из «Оренбурга» и забивает

Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло заявил, что российским клубам стоит обращать внимание на внутренний рынок Мир РПЛ. Он привёл в пример успешный кейс с переходом Дмитрия Воробьёва из «Оренбурга» в «Локомотив».

«Мы ищем игроков за границей, а Воробьёв пришёл из «Оренбурга» и забивает. У него есть моменты в каждой игре. Это доказывает, что надо внимательно смотреть и давать футболистам возможность играть! Была травма у Дмитрия, но уровень хороший. «Локомотив» играет в атаку, а не катает вату поперёк. У них быстрые переходы из обороны в атаку. Тот же Батраков выделяется — сколько он забил! Средняя линия тоже серьёзная у команды», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

