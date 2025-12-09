Герман Ткаченко оценил, может ли «Зенит» продать Лусиано Гонду ЦСКА

Известный футбольный агент Герман Ткаченко оценил, может ли санкт-петербургский «Зенит» продать нападающего Лусиано Гонду московскому ЦСКА. В этом сезоне аргентинский футболист провёл 22 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.

— ЦСКА приходил в «Зенит» за [Лусиано] Гонду?

— Нет ещё.

— Предложений не делал?

— Предложений нет.

— За всё это время?

— А, нет, нет, летом же было [предложение], говорил об этом. Ну с нами поговорили, это было невозможно.

— Почему?

— Потому что они его не продавали.

— А почему он для них так важен сейчас?

— Не думаю, что [Лусиано] Гонду прямо так важен, не могу это подтвердить. Я этого просто не вижу. Но им нужен нападающий, который умеет всё. Гонду такой.

— Они его продадут зимой?

— Я вам скажу, что есть два предложения. Официальных.

— Из Латинской Америки?

— Да. Одно из «Ривер Плейт» и из Мексики.

— А «Зенит» чего хочет?

— Ну сложно говорить. Парень хочет играть, — сказал Ткаченко в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»