Герман Ткаченко оценил, может ли «Зенит» продать Лусиано Гонду ЦСКА

Известный футбольный агент Герман Ткаченко оценил, может ли санкт-петербургский «Зенит» продать нападающего Лусиано Гонду московскому ЦСКА. В этом сезоне аргентинский футболист провёл 22 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.
— ЦСКА приходил в «Зенит» за [Лусиано] Гонду?
— Нет ещё.
— Предложений не делал?
— Предложений нет.
— За всё это время?
— А, нет, нет, летом же было [предложение], говорил об этом. Ну с нами поговорили, это было невозможно.
— Почему?
— Потому что они его не продавали.
— А почему он для них так важен сейчас?
— Не думаю, что [Лусиано] Гонду прямо так важен, не могу это подтвердить. Я этого просто не вижу. Но им нужен нападающий, который умеет всё. Гонду такой.
— Они его продадут зимой?
— Я вам скажу, что есть два предложения. Официальных.
— Из Латинской Америки?
— Да. Одно из «Ривер Плейт» и из Мексики.
— А «Зенит» чего хочет?
— Ну сложно говорить. Парень хочет играть, — сказал Ткаченко в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»