Алонсо: опять заменю Винисиуса, если буду считать это правильным

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос, готов ли он заменить Винисиуса Жуниора по ходу грядущего матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра пройдёт 10 декабря в Мадриде. Ранее между бразильцем и тренером уже вспыхивали конфликты из-за того, что игрок был недоволен заменами.

«Готов ли я снова заменить Винисиуса по ходу матча? В прошлый раз это было спонтанное решение. Если я опять буду считать, что решение заменить Винисиуса правильное, сделаю это без сомнений», — приводит слова Алонсо известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Самый громкий конфликт Винисиуса и Алонсо вспыхнул из-за замены игрока во втором тайме матча с «Барселоной» (2:1). Тогда бразилец в резкой форме выразил своё негодование из-за решения тренера. После этого футболист, по данным СМИ, отказался продлевать контракт с мадридским клубом.