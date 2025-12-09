Футболист «Балтики» Саусь определил лучшего игрока первой части нынешнего сезона РПЛ

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь обозначил лучшего игрока первой части нынешнего сезона чемпионата России. Так, хавбек отметил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Лучший игрок первой части сезона?

— Лучший игрок, по моему мнению, Сперцян, — приводит слова Сауся «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Сперцян провёл 25 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал 13 результативных передач. «Краснодар» ушёл на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» опережают идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко.