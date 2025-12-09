«Аталанта» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Аталанта» (Италия) и «Челси» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров итальянский клуб набрал 10 очков и занимает 10-е место. «Синие» также заработали 10 очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Аталанта» разгромила «Айнтрахт» со счётом 3:0, а «Челси» с аналогичным счётом победил «Барселону».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

