Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ выделил двух лучших тренеров первой части сезона

Президент РПЛ выделил двух лучших тренеров первой части сезона
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал двух лучших тренеров лиги по итогам первой части сезона-2025/2026. Он выделил Андрея Талалаева из калининградской «Балтики» и Михаила Галактионов из московского «Локомотива».

— По первой части мне очень нравится работа Михаила Галактионова и Андрея Талалаева. В «Локомотиве» русские ребята развиваются, мне нравится. Можно отметить и Мусаева, и Челестини, и Семака, но если вы спрашиваете про лучших, то Галактионов и Талалаев, — приводит слова Александра Алаева «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на третьем месте в турнирной таблице, а «Балтика» идёт на пятой строчке.

Материалы по теме
Лучшие атака, оборона, стандарты и переходные фазы. Тактические итоги первой части РПЛ
Лучшие атака, оборона, стандарты и переходные фазы. Тактические итоги первой части РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android