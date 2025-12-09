Президент РПЛ выделил двух лучших тренеров первой части сезона

Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал двух лучших тренеров лиги по итогам первой части сезона-2025/2026. Он выделил Андрея Талалаева из калининградской «Балтики» и Михаила Галактионов из московского «Локомотива».

— По первой части мне очень нравится работа Михаила Галактионова и Андрея Талалаева. В «Локомотиве» русские ребята развиваются, мне нравится. Можно отметить и Мусаева, и Челестини, и Семака, но если вы спрашиваете про лучших, то Галактионов и Талалаев, — приводит слова Александра Алаева «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на третьем месте в турнирной таблице, а «Балтика» идёт на пятой строчке.