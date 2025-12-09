Владимир Быстров: «Акрон» в матче с «Зенитом» прибил Кукуян

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался по итогам матча 18-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Акроном» (2:0). На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице.

«Игра «Зенита» сейчас… Они возят мяч туда-сюда, не атакуют, за спину не бегут. Но они знают, что рано или поздно забьют, тем более если судейка там будет немножко лояльно настроен. Однако считаю, что «Акрон» просто прибил Кукуян, когда испуганными глазами побежал смотреть видеоповтор. Удаление Неделчяру? Давай так, смотри.

Сейчас нужно новое правило ввести. Специально для «Зенита». Что с атакующими игроками футбольного клуба «Зенит» бегать рядом нельзя. Ну как минимум руками размахивать [рядом нельзя]. Удар в лицо? Акцентированного не было. Человек стартовал с места. Ну, хорошо, допустим, это удар. Где здесь явная возможность забить?» — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»