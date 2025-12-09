Бывший игрок «Манчестер Сити» Джои Бартон приговорён за публикации в соцсетях

Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джои Бартон был приговорён к условному сроку за публикации в социальных сетях. Его признали виновным в отправке крайне оскорбительных электронных сообщений с намерением нарушения спокойствия.

После телевизионной трансляции матча Кубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном» в январе 2024 года он назвал экспертов Люси Уорд и Эни Алуко «Фредом и Роуз Уэст футбольных комментаторов» и опубликовал фотошоп с их лицами, наложенными на фотографию серийных убийц. Присяжные признали его невиновным по шести другим аналогичным обвинениям, но постановили, что наложенное изображение было крайне оскорбительным.

«Активные дебаты, сатира, насмешки и даже грубая лексика могут попадать в рамки допустимой свободы слова. Но когда посты преднамеренно направлены против отдельных лиц и содержат оскорбительные сравнения с серийными убийцами или ложные намёки на педофилию, призванные унизить и оскорбить человека, люди теряют чувство защищённости», – приводит слова почётного судьи Ливерпуля Эндрю Менари BBC.

В результате заседания суд приговорил Бартона к 200 часам неоплачиваемых общественных работ и оплате судебных издержек в размере более £ 20 тыс. Он также был приговорён к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев.