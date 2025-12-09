Макси Родригес — о Месси и Роналду: они раскрыли друг в друге всё самое лучшее

Бывший полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Макси Родригес высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, отметив их влияние друг на друга. Родригес считает, что эти футболисты помогли раскрыть всё лучшее в каждом из них.

«Сравнения [Марадоны и Месси] отвратительны. Лучше этих двоих никого не будет. Лео очень долго оставался на вершине; это невероятно сложно. Эпохи разные: на Диего фолили гораздо чаще, не было VAR… Но то, что сделал Лео, произвело революцию в футболе. Его футбол – другой вид спорта.

В Ла Лиге больше никогда не будет такого противостояния, как Месси и Криштиану. Они раскрыли друг в друге всё самое лучшее. Они оба были сильнейшими в своё время», – приводит слова Родригеса Marca.