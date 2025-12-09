Бывший игрок «Манчестер Сити» прокомментировал дело о публикациях в соцсетях

Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джои Бартон прокомментировал дело против него. Мужчину судили за отправку крайне оскорбительных электронных сообщений с намерением нарушения спокойствия. Он был признан виновным за сравнение футбольных экспертов Люси Уорд и Эни Алуко с серийными убийцами.

«Если бы я мог повернуть время вспять, это сделал бы. Никогда не хотел никому навредить. Это была шутка, которая вышла из-под контроля. Никто не хотел бы попасть в тюрьму», – приводит слова бывшего футболиста BBC.

Давая показания, Бартон заявлял, что считает себя жертвой политического преследования, отрицал, что его целью было набрать просмотры и прорекламировать себя. Суд приговорил его к условному сроку, 200 часам неоплачиваемых общественных работ и более £ 20 тыс. судебных издержек.