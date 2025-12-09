Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший игрок «Манчестер Сити» прокомментировал дело о публикациях в соцсетях

Бывший игрок «Манчестер Сити» прокомментировал дело о публикациях в соцсетях
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джои Бартон прокомментировал дело против него. Мужчину судили за отправку крайне оскорбительных электронных сообщений с намерением нарушения спокойствия. Он был признан виновным за сравнение футбольных экспертов Люси Уорд и Эни Алуко с серийными убийцами.

«Если бы я мог повернуть время вспять, это сделал бы. Никогда не хотел никому навредить. Это была шутка, которая вышла из-под контроля. Никто не хотел бы попасть в тюрьму», – приводит слова бывшего футболиста BBC.

Давая показания, Бартон заявлял, что считает себя жертвой политического преследования, отрицал, что его целью было набрать просмотры и прорекламировать себя. Суд приговорил его к условному сроку, 200 часам неоплачиваемых общественных работ и более £ 20 тыс. судебных издержек.

Материалы по теме
Бывший игрок «Манчестер Сити» Джои Бартон приговорён за публикации в соцсетях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android