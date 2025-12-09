«Воин и провокатор». Константин Генич — о Джоне Кордобе

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе. Колумбиец отметился забитым мячом в матче 18-го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

«То, что, понимаешь, вот сочетается [в нём] — воин и такой провокатор. То, что он в этом матче творил как игрок, это… То, как смотрелась эта игра, это было восхитительно. От первой и до последней минуты держало в напряжении. Но поведение «Краснодара» — это комплекс того, что с командой сейчас происходит. У них восемь латиноамериканцев.

И эти ребята уже здесь адаптированные, они знают, как себя вести, знают, как питаться атмосферой стадиона, этой сумасшедшей поддержкой», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».