Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Воин и провокатор». Константин Генич — о Джоне Кордобе

Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе. Колумбиец отметился забитым мячом в матче 18-го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«То, что, понимаешь, вот сочетается [в нём] — воин и такой провокатор. То, что он в этом матче творил как игрок, это… То, как смотрелась эта игра, это было восхитительно. От первой и до последней минуты держало в напряжении. Но поведение «Краснодара» — это комплекс того, что с командой сейчас происходит. У них восемь латиноамериканцев.

И эти ребята уже здесь адаптированные, они знают, как себя вести, знают, как питаться атмосферой стадиона, этой сумасшедшей поддержкой», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

