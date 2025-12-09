Быстров: Семаку проще было выставить на матч с «Акроном» всех бразильцев «Зенита»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался об игровых проблемах сине-бело-голубых. В 18-м туре команда Сергея Семака обыграла «Акрон» (2:0). На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице.

«Им нужно играть с мячом. Семаку проще было на этот матч (с «Акроном». — Прим. «Чемпионата) выставить всех бразильцев. Он жертвует, понимая, что Соболев не может ничего особо сделать, всё равно Соболева ставит. Из-за паспорта? Ну это понятно, да» — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»

В конце февраля «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на домашней арене в матче 19-го тура РПЛ.