Главная Футбол Новости

Быстров: Семаку проще было выставить на матч с «Акроном» всех бразильцев «Зенита»

Быстров: Семаку проще было выставить на матч с «Акроном» всех бразильцев «Зенита»
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался об игровых проблемах сине-бело-голубых. В 18-м туре команда Сергея Семака обыграла «Акрон» (2:0). На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Им нужно играть с мячом. Семаку проще было на этот матч (с «Акроном». — Прим. «Чемпионата) выставить всех бразильцев. Он жертвует, понимая, что Соболев не может ничего особо сделать, всё равно Соболева ставит. Из-за паспорта? Ну это понятно, да» — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»

В конце февраля «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на домашней арене в матче 19-го тура РПЛ.

