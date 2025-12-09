«Что тут спорного?» Быстров — об удалении Мойзеса в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал удаление защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:3). Бразилец получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 68-й минуте встречи.

«Что тут спорного, ты мне скажи? Ну да, он маленький, но прыгает. Удар локтём в голову. Что тебе спорного? Его должны были за три минуты до этого эпизода удалить. Левников дал шанс этому человеку успокоиться, он контролировал ход игры» — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!»

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — четвёртый.