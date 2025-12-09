«Манчестер Юнайтед» интересен защитник из клуба Ла Лиги стоимостью € 30 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» рассматривает центрального защитника «Эльче» Давида Аффенгрубера в качестве трансферной цели на лето 2026 года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, испанский клуб оценивает 24-летнего футболиста в € 30 млн. В «Эльче» понимают, что клубу будет тяжело удержать австрийского игрока грядущим летом, если контракт с ним не будет продлён. Действующее трудовое соглашение Аффенгрубера рассчитано до лета 2027 года.

Подчёркивается, что конкуренцию «Манчестер Юнайтед» могут составить «Ювентус», «Севилья» и мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне Аффенгрубер принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

