Терёхин: Баринов — боец и капитан «Локомотива», он имеет право просить хороший контракт

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал ситуацию с контрактом капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Ранее сообщалось, что футболист не будет продлевать соглашение с клубом, истекающее летом 2026 года, а в услугах игрока заинтересован ЦСКА.

«Век футболиста короткий. Баринов хочет хороший контракт. Для него он будет заключительным, больших денег уже нет. Читал, что «Локомотив» договаривается с игроком. Не знаю, как это будет, но не думаю, что ЦСКА предложит намного больше. Я на стороне игрока. Сколько уже Баринову? Он хочет контракт года на три, хороший. У него самый возраст играть — всё есть для этого. Баринов — боец, капитан команды. Имеет право просить хороший контракт», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги Баринов принял участие в 17 матчах «Локомотива», На его счету три забитых мяча и шесть голевых передач.