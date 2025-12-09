«Кайрат» — «Олимпиакос»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Астане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Кайрат»: Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мата, Байбек, Глейзер, Зария, Рикардиньо, Мрынский, Эдмилсон.

«Олимпиакос»: Цолакис, Родиней, Бьянкон, Пирола, Ортега, Эссе, Музакитис, Поденсе, Шикинью, Мартинш, Эль-Кааби.

После пяти туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Греческая команда заработала два очка и располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

