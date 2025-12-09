Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кайрат — Олимпиакос: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, 9 декабря

«Кайрат» — «Олимпиакос»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Астане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Кайрат»: Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мата, Байбек, Глейзер, Зария, Рикардиньо, Мрынский, Эдмилсон.

«Олимпиакос»: Цолакис, Родиней, Бьянкон, Пирола, Ортега, Эссе, Музакитис, Поденсе, Шикинью, Мартинш, Эль-Кааби.

После пяти туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Греческая команда заработала два очка и располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Выиграй смартфон 17 на Новый год!
Выиграй смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymCU7Z4
Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дастан Сатпаев из «Кайрата» стал лауреатом государственной премии «Дарын»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android