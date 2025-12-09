«Бавария» — «Спортинг»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и лиссабонский «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступит Ник Уолш (Шотландия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Та, Станишич, Лаймер, Киммих, Павлович, Карл, Олисе, Гнабри, Кейн.

«Спортинг»: Силва, Дьоманде, Фреснеда, Араухо, Куарежма, Симойнш, Юльманн, Рейс, Катамо, Сантос, Суарес.

После пяти туров мюнхенский клуб набрал 12 очков и занимает третье место. Португальская команда заработала 10 очков и располагается на восьмой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.