Главная Футбол Новости

Бавария — Спортинг: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов, 9 декабря

«Бавария» — «Спортинг»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и лиссабонский «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступит Ник Уолш (Шотландия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Та, Станишич, Лаймер, Киммих, Павлович, Карл, Олисе, Гнабри, Кейн.

«Спортинг»: Силва, Дьоманде, Фреснеда, Араухо, Куарежма, Симойнш, Юльманн, Рейс, Катамо, Сантос, Суарес.

После пяти туров мюнхенский клуб набрал 12 очков и занимает третье место. Португальская команда заработала 10 очков и располагается на восьмой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
