Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» объяснили отсутствие Шевалье, Дембеле и ещё двух игроков в заявке на матч ЛЧ

В «ПСЖ» объяснили отсутствие Шевалье, Дембеле и ещё двух игроков в заявке на матч ЛЧ
Комментарии

Пресс-служба французского «Пари Сен-Жермен» объяснила отсутствие в заявке команды на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» вратаря Люка Шевалье, форварда Усмана Дембеле, а также защитников Лукаса Бералдо и Ашрафа Хакими. Команды сыграют в среду, 10 декабря.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Медицинские новости перед поездкой в ​​Бильбао: Усман Дембеле плохо себя чувствует и не примет участия в матче. Люка Шевалье продолжает лечение. Лукас Бералдо и Ашраф Хакими проходят реабилитацию», — говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ» в соцсети X.

Ожидается, что место в воротах парижан займёт российский голкипер Матвей Сафонов. В матче 15-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» разгромил «Ренн» (5:0), именно Сафонов вышел в стартовом составе, впервые сыграв за клуб в сезоне-2025/2026.

