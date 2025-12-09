В «ПСЖ» объяснили отсутствие Шевалье, Дембеле и ещё двух игроков в заявке на матч ЛЧ

Пресс-служба французского «Пари Сен-Жермен» объяснила отсутствие в заявке команды на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» вратаря Люка Шевалье, форварда Усмана Дембеле, а также защитников Лукаса Бералдо и Ашрафа Хакими. Команды сыграют в среду, 10 декабря.

«Медицинские новости перед поездкой в ​​Бильбао: Усман Дембеле плохо себя чувствует и не примет участия в матче. Люка Шевалье продолжает лечение. Лукас Бералдо и Ашраф Хакими проходят реабилитацию», — говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ» в соцсети X.

Ожидается, что место в воротах парижан займёт российский голкипер Матвей Сафонов. В матче 15-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» разгромил «Ренн» (5:0), именно Сафонов вышел в стартовом составе, впервые сыграв за клуб в сезоне-2025/2026.