«Бавария» — «Спортинг»: после первого тайма счёт 0:0
В эти минуты идёт перерыв матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мюнхенская «Бавария» и лиссабонский «Спортинг». Встреча проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступает Ник Уолш (Шотландия). На данный момент счёт 0:0. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
2-й тайм
3 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Киммих – 54' 1:1 Гнабри – 65' 2:1 Карл – 69' 3:1 Та – 77'
После пяти туров мюнхенский клуб набрал 12 очков и занимает третье место. Португальская команда заработала 10 очков и располагается на восьмой строчке.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
