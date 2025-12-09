«Бавария» — «Спортинг»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мюнхенская «Бавария» и лиссабонский «Спортинг». Встреча проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступает Ник Уолш (Шотландия). На данный момент счёт 0:0. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров мюнхенский клуб набрал 12 очков и занимает третье место. Португальская команда заработала 10 очков и располагается на восьмой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.