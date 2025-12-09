Скидки
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» активизировали интерес к Арде Гюлеру — Caught Offside

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» активизировали интерес к нападающему мадридского «Реала» Арде Гюлеру. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Ливерпуль» является главным претендентом на покупку турецкого футболиста. Подчёркивается, что Гюлер может стать потенциальной заменой для 33-летнего вингера Мохамеда Салаха, чьё будущее в стане мерсисайдцев на текущий момент неопределённо. Однако «сливочные» не хотят отпускать 20-летнего нападающего, поскольку видят в нём часть долгосрочного проекта клуба.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

