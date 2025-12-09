Экс-защитник «Ливерпуля» Ловрен прокомментировал ситуацию Салаха в команде

Защитник ПАОКа Деян Ловрен в соцсетях поддержал своего друга Мохамеда Салаха, который играет за «Ливерпуль». Ранее эти футболисты вместе выступали за мерсисайдцев. Салах раскритиковал главного тренера «красных» Арне Слота и с негодованием высказался о своём положении в команде.

«Единственный способ борьбы с несправедливостью — это драться изо всех сил», — написал Ловрен в комментариях к одному из постов египтянина.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 19 встреч, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.