«Барселона» — «Айнтрахт»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра матча выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Кунде, Кубарси, Бальде, Э. Гарсия, Мартин, Ямаль, Лопес, Педри, Рафинья, Левандовски.

«Айнтрахт»: Цеттерер, Кох, Теате, Браун, Кристенсен, Шаиби, Доан, Гётце, Кнауфф, Скири, Ларссон.

После пяти туров каталонский клуб набрал семь очков и занимает 18-е место. Немецкая команда заработала четыре очка и располагается на 29-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.