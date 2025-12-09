Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин: руководство «Динамо» не доверит Гусеву работу главного тренера

Олег Терёхин: руководство «Динамо» не доверит Гусеву работу главного тренера
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин скептически высказался о шансах исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева возглавить команду на постоянной основе. Специалист возглавил клуб после ухода главного тренера Валерия Карпина.

«У «Динамо» в первой части сезона всё было очень тяжело, барахтались. Сыграют одну игру не очень, другую — ещё хуже. Для команды хорошо, что первая часть закончилась. Есть возможность перезагрузиться, кого-то взять.

Результатов не было, вот Карпин и не выдержал психологически критики с двух сторон. Игроков ты не уберёшь. В таких ситуациях уходит тренер. Мне кажется, что Гусеву не доверят работу главного тренера. Это очередной риск. Руководство «Динамо» будет искать кого-то поопытнее. А Ролану лучше поработать в Первой лиге, чтобы набираться опыта. Дальше уже двигаться. Всё у него будет хорошо, но нужен опыт», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

