Главная Футбол Новости

Аталанта — Челси, результат матча 9 декабря 2025, счёт 2:1, 6-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Аталанта» переиграла «Челси» в 6-м туре Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Аталанта» (Италия) и «Челси» (Англия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала итальянская команда. Встреча состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 25'     1:1 Скамакка – 55'     2:1 Де Кетеларе – 83'    

Жоао Педро вывел гостей вперёд на 25-й минуте, Джанлука Скамакка сравнял счёт на 55-й минуте, а победный гол на 83-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.

После этой игры итальянский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в сводной таблице ЛЧ. «Синие» заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к Маркусу Рашфорду — Caught Offside
