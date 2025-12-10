«Аталанта» переиграла «Челси» в 6-м туре Лиги чемпионов

Завершён матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Аталанта» (Италия) и «Челси» (Англия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала итальянская команда. Встреча состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Жоао Педро вывел гостей вперёд на 25-й минуте, Джанлука Скамакка сравнял счёт на 55-й минуте, а победный гол на 83-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.

После этой игры итальянский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в сводной таблице ЛЧ. «Синие» заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.