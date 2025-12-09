Скидки
«Есть критерии, кто должен руководить». Гендиректор «Спартака» Некрасов — о поиске тренера

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов подчеркнул, что у клуба есть критерии относительно того, как выбирать главного тренера. На текущий момент и. о. главного тренера красно-белых является Вадим Романов.

— Как оцените последние полгода и ваш период?
— Мне корректнее говорить о тех двух месяцах, когда я начал работу. Что-то получилось, что-то нет. Все наши действия отражаются на табло.

Что касается главного тренера, хочу сказать, у нас есть критерии относительно того, как выбирать, кто должен руководить «Спартаком». Работа тренера велась задолго до моего прихода. Информация, что нет тренеров российских в списке, неверна. Список корректируется. Сейчас продолжается работа, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Как появился «Спартак»:

