Араухо отправился в Иерусалим, чтобы получить духовную помощь — MD

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо организовал поездку в Иерусалим с целью получить духовную помощь. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что уругвайский футболист попросил сине-гранатовых предоставить ему отдых, чтобы восстановить своё эмоциональное состояние, которое существенно ухудшилось после матча Лиги чемпионов с «Челси», где игрок получил красную карточку на 44-й минуте, а «блауграна» потерпела поражение со счётом 0:3.

По информации источника, в Иерусалиме Араухо намерен посетить святые места.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Выиграй смартфон 17 на Новый год! ИГРАТЬ

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: