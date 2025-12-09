Скидки
Гендиректор «Спартака» Некрасов: у нас нет дедлайна по новому тренеру

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о сроках поиска нового главного тренера для команды. Сербский специалист Деян Станкович покинул команду 11 ноября 2025 года. Его место в статусе исполняющего обязанности занял россиянин Вадим Романов.

«Спортивный директор подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации. Кандидатуры выносятся на совет директоров.

Дедлайна по тренеру как такового нет. Пока работаем, как мы работаем. Мы знаем, каким составом команда поедет на сборы, что она будет делать, какие будут спарринги и возможные турниры», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

