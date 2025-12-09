Холанд и Эстевао — самые подорожавшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt
Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «Челси» Эстевао Виллиан стали самыми подорожавшими игроками чемпионата, прибавив в стоимости на € 20 млн.
Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн (+ € 20 млн).
- Эстевао Виллиан («Челси») — € 80 млн (+ € 20 млн).
- Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») — € 60 млн (+ € 15 млн).
- Рис Джеймс («Челси») — € 50 млн (+ € 15 млн).
- Игор Тьяго («Брентфорд») — € 35 млн (+ € 13 млн).
- Мойсес Кайседо («Челси») — € 110 млн (+ € 10 млн).
- Вильям Салиба («Арсенал») — € 90 млн (+ € 10 млн).
- Юрриен Тимбер («Арсенал») — € 70 млн (+ € 10 млн).
- Микки ван де Вен («Тоттенхэм») — € 65 млн (+ € 10 млн).
- Жереми Доку («Манчестер Сити») — € 65 млн (+ € 20 млн).
