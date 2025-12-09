Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд и Эстевао — самые подорожавшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Холанд и Эстевао — самые подорожавшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt
Комментарии

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «Челси» Эстевао Виллиан стали самыми подорожавшими игроками чемпионата, прибавив в стоимости на € 20 млн.

Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн (+ € 20 млн).
  2. Эстевао Виллиан («Челси») — € 80 млн (+ € 20 млн).
  3. Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») — € 60 млн (+ € 15 млн).
  4. Рис Джеймс («Челси») — € 50 млн (+ € 15 млн).
  5. Игор Тьяго («Брентфорд») — € 35 млн (+ € 13 млн).
  6. Мойсес Кайседо («Челси») — € 110 млн (+ € 10 млн).
  7. Вильям Салиба («Арсенал») — € 90 млн (+ € 10 млн).
  8. Юрриен Тимбер («Арсенал») — € 70 млн (+ € 10 млн).
  9. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») — € 65 млн (+ € 10 млн).
  10. Жереми Доку («Манчестер Сити») — € 65 млн (+ € 20 млн).
Материалы по теме
Салах: уважаю Холанда, но сейчас я лучший бомбардир АПЛ

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android