Холанд и Эстевао — самые подорожавшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «Челси» Эстевао Виллиан стали самыми подорожавшими игроками чемпионата, прибавив в стоимости на € 20 млн.

Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн (+ € 20 млн). Эстевао Виллиан («Челси») — € 80 млн (+ € 20 млн). Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») — € 60 млн (+ € 15 млн). Рис Джеймс («Челси») — € 50 млн (+ € 15 млн). Игор Тьяго («Брентфорд») — € 35 млн (+ € 13 млн). Мойсес Кайседо («Челси») — € 110 млн (+ € 10 млн). Вильям Салиба («Арсенал») — € 90 млн (+ € 10 млн). Юрриен Тимбер («Арсенал») — € 70 млн (+ € 10 млн). Микки ван де Вен («Тоттенхэм») — € 65 млн (+ € 10 млн). Жереми Доку («Манчестер Сити») — € 65 млн (+ € 20 млн).

Материалы по теме Салах: уважаю Холанда, но сейчас я лучший бомбардир АПЛ

Самые дорогие футболисты: