Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент футбольного клуба «Париж» Арно: жаль, что Канте так и не перешёл к нам летом

Президент футбольного клуба «Париж» Арно: жаль, что Канте так и не перешёл к нам летом
Комментарии

Президент футбольного клуба «Париж», являющийся членом самой богатой семьи Франции, Антуан Арно заявил, что хотел видеть в своей команде полузащитника сборной Франции и «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте.

«Жаль, что он так и не перешёл к нам [летом], меня это расстроило. Думаю, Н'Голо тоже хотел этого, но его клуб ему не позволил. Мы уважаем это решение, но нам очень жаль. Наличие Канте в составе помогло бы нам стать сильнее и набрать ещё пять очков», — приводит слова Арно L'Equipe.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции ранее выступал за такие европейские клубы, как «Булонь», «Лестер Сити» и «Челси». Действующее трудовое соглашение 34-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Чемпион мира Канте не стал исключать возможное возвращение в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android