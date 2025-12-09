Президент футбольного клуба «Париж» Арно: жаль, что Канте так и не перешёл к нам летом

Президент футбольного клуба «Париж», являющийся членом самой богатой семьи Франции, Антуан Арно заявил, что хотел видеть в своей команде полузащитника сборной Франции и «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте.

«Жаль, что он так и не перешёл к нам [летом], меня это расстроило. Думаю, Н'Голо тоже хотел этого, но его клуб ему не позволил. Мы уважаем это решение, но нам очень жаль. Наличие Канте в составе помогло бы нам стать сильнее и набрать ещё пять очков», — приводит слова Арно L'Equipe.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции ранее выступал за такие европейские клубы, как «Булонь», «Лестер Сити» и «Челси». Действующее трудовое соглашение 34-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.