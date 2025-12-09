Гендиректор «Спартака»: Никиту Симоняна сопровождала безграничная и всенародная любовь

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов обратился к болельщикам красно-белых после акции клуба в память об экс-футболисте сборной СССР и московской команды Никите Симоняне. Бывший нападающий ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

«Хотел бы поблагодарить всех вас и болельщиков за ту любовь и поддержку после утраты Никиты Симоняна. Безграничная и всенародная любовь его сопровождала всю жизнь. Рады, что смогли вернуть частичку благодарности и уважения этому человеку», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Перед последним матчем команды в 2025 году московский «Спартак» провёл акцию в память о Симоняне. Игра с московским «Динамо» завершилась результативной ничьей (1:1).