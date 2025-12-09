Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Класс — это навсегда». Аккаунт Кубка африканских наций поддержал Салаха из «Ливерпуля»

«Класс — это навсегда». Аккаунт Кубка африканских наций поддержал Салаха из «Ливерпуля»
Комментарии

Аккаунт Кубка африканских наций в социальной сети X поддержал нападающего «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохамеда Салаха на фоне его ситуации в английском клубе. Ранее футболист раскритиковал главного тренера мерсисайдцев Арне Слота, а также с досадой высказался о своём положении в составе «красных».

«Класс — это навсегда. Мо, увидимся на Кубке африканских наций», — сказано в публикации на странице турнира в соцсетях.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 19 встреч, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.

На групповом этапе турнира египтяне сыграют с Анголой, ЮАР и Зимбабве.

Материалы по теме
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android