«Класс — это навсегда». Аккаунт Кубка африканских наций поддержал Салаха из «Ливерпуля»

Аккаунт Кубка африканских наций в социальной сети X поддержал нападающего «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохамеда Салаха на фоне его ситуации в английском клубе. Ранее футболист раскритиковал главного тренера мерсисайдцев Арне Слота, а также с досадой высказался о своём положении в составе «красных».

«Класс — это навсегда. Мо, увидимся на Кубке африканских наций», — сказано в публикации на странице турнира в соцсетях.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 19 встреч, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.

На групповом этапе турнира египтяне сыграют с Анголой, ЮАР и Зимбабве.