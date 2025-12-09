Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» рассказал о планах по утеплению трибуны на стадионе


Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов сообщил о планах клуба по утеплению одной из трибун стадиона «Лукойл Арена».

«По стадиону есть конкретика — будет утепление трибуны С. Там будет комфортно. Это не повлияет на посещаемость матчей: пока будут идти работы, не будет сокращения числа зрителей, которые смогут располагаться на трибунах», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На зимнюю паузу московский клуб ушёл, находясь на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые сыграют с московским «Динамо».

