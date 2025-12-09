Скидки
Гендиректор «Спартака» — о Мостовом: мы заинтересованы, чтобы с легендами клуб процветал

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов ответил, возможно ли, что бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой будет работать в клубе.

— Возможно, что Александр Мостовой будет в клубе?
— Мы находимся в дружеских отношениях. Я им восхищался и восхищаюсь. С таким футбольным человеком общаюсь! Заинтересованы в том, чтобы как можно больше легенд «Спартака» делали всё, чтобы клуб процветал, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мостовой являлся футболистом «Спартака» с 1987 по 1992 год. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в которых отметился 48 голами и двумя результативными передачами.

