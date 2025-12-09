Некрасов высказался о влиянии спортдиректора «Спартака» Кахигао на формирование команды

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, какова роль спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао в комплектовании состава. Испанец был назначен на свой пост в январе 2025 года.

— Что важно вам в качествах Кахигао?

— Кахигао пришёл в январе. Влияние на комплектование команды было незначительным. На тренерский штаб он не влиял никак.

В летнее окно команда укреплялась, ряд игроков привёл он. Ву и Джику — хорошие игроки. То же самое касается и Жедсона [Фернандеша]. Цыплят будем считать позднее. Важно, насколько он выполняет функции спортивного директора. Понимаю, он сильный спортивный директор.

— Кахигао не несёт ответственности за продление Станковича?

— Я не могу сказать. Из вопросов «кто виноват?» и «что делать?» выбираю «что делать?» — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.