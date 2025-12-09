«Добавить бы ещё один трофей». Акинфеев подвёл итоги 2025 года

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об итогах нынешнего года. В 2025 году красно-синие выиграли Фонбет Кубок России и Суперкубок страны.

«Ну что, друзья, футбольный 2025-й завершён! Да и до Нового года рукой подать. Думаю, итоги года можно уже подводить. Что случилось хорошего?

Выигранные Кубок и Суперкубок страны! Добавить бы ещё один трофей в эту коллекцию…

Наша команда, наш коллектив, наш клуб! Хочу сказать спасибо всем ребятам, тренерам, персоналу и сотрудникам офиса за то, как мы прошли этот год и были единым целым.

Главное – это, конечно, ваша поддержка на «ВЭБ Арене» и в совершенно разных уголках страны!

Лично я жду и очень верю в 2026 год!

Мы ушли в отпуск, но я никуда не пропадаю и планирую в ближайшие дни делиться с вами интересными новостями! А вы пока пишите в комментариях, что вам больше всего запомнилось в 2025 году?» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место.

