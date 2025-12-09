Гендиректор «Спартака» Некрасов: при решении по лимиту должно учитываться мнение клубов

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов отметил, что мнение клубов должно учитываться при принятии решения об изменении лимита на легионеров.

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв подчёркивал, что оптимальным представляется лимит по схеме «пять на поле, 10 в заявке». На текущий момент клубы Мир Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«Информации по встречи с Минспорта нет. Мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решении этого вопроса по лимиту», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Самые результативные легионеры РПЛ: