Некрасов: пожелаю болельщикам любить «Спартак», а мы сделаем всё, чтобы это оправдать

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов адресовал новогоднее пожелание болельщикам московской команды.

«Пожелаю болельщикам точно не терпения. Пожелаю им также любить «Спартак», верить и поддерживать. Болельщики поддерживают клуб в дни побед и не в самые удачные — тоже. Желаю поддерживать команду. Мы сделаем всё, чтобы это оправдать», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На зимнюю паузу московский клуб ушёл, находясь на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые сыграют с московским «Динамо».