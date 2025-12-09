Скидки
Главная Футбол Новости

Алонсо возглавляет шорт-лист «Ливерпуля» на случай увольнения Слота — Caught Offside

Руководство «Ливерпуля» разрабатывает план на случай возможного увольнения Арне Слота с поста главного тренера команды. Испанский специалист Хаби Алонсо, возглавляющий мадридский «Реал», возглавляет шорт-лист в качестве потенциальной замены для Слота. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы считают Алонсо идеальным тренером для команды как с точки зрения его тактической смекалки, так и с точки зрения его эмоциональной связи с клубом (Алонсо играл за «красных» с 2004 по 2009 год. — Прим. «Чемпионата»).

Ранее СМИ сообщали, что 44-летний тренер может быть уволен из «Реала» в случае поражения команды в грядущем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (10 декабря).

После 15 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место.

