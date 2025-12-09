Владислав Тернавский оценил место «Спартака» по итогам первой части РПЛ

Экс-защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский высказался о турнирном положении красно-белых по итогам первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Шестое место — плохой результат для «Спартака». Команда всегда славилась лидирующими позициями. Даже трудно назвать причину такого места. Вроде и футболисты хорошие, и начало сезона было более-менее, потом опять провалились. Стабильности у команды нет. Если в межсезонье тренерский штаб поработает над психологией, будет хорошо. А выигрывать одну игру, а вторую проигрывать — не спартаковский вариант», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Московский «Спартак» завершил календарный год на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 29 очков в 18 встречах. Отставание от пятого места составляет шесть очков, столько же — отрыв от седьмой строчки.